ATP Finals 2024: il sorteggio dei gironi e le sfide di Sinner

Il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2024 si è svolto a Torino, segnando l’inizio dell’attesa per uno degli eventi più importanti del tennis maschile. La competizione si terrà dal 10 al 17 novembre presso l'Inalpi Arena, su campi in cemento indoor. Jannik Sinner, numero 1 del torneo, guida il girone intitolato a Ilie Nastase e affronterà Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Una buona notizia per Sinner è l'assenza nel suo gruppo di Carlos Alcaraz, rivale temibile, che invece si trova nell'altro girone.

Sinner evita Alcaraz: le sfide del girone Nastase

Jannik Sinner aprirà la fase a gironi contro Alex de Minaur, con il match previsto per domenica 10 o lunedì 11 novembre. Oltre all'australiano, l’italiano dovrà vedersela con Medvedev, quarto al mondo, e Fritz, numero 5 del ranking. Queste sfide rappresentano un banco di prova fondamentale per Sinner, grande favorito del torneo.

Il girone John Newcombe: Alcaraz, Zverev, Ruud e Rublev

L’altro gruppo, dedicato al leggendario John Newcombe, include alcuni dei migliori giocatori del panorama attuale: Carlos Alcaraz, numero 3, sarà la testa di serie, seguito da Alexander Zverev (numero 2), Casper Ruud e Andrey Rublev. Le partite in questo girone promettono emozioni e spettacolo, con sfide che potrebbero rivelarsi decisive per l'accesso alle semifinali.

I gironi delle ATP Finals 2024: una panoramica

Girone Ilie Nastase

Jannik Sinner (numero 1, Italia)

(numero 1, Italia) Daniil Medvedev (numero 4, Russia)

(numero 4, Russia) Taylor Fritz (numero 5, Stati Uniti)

(numero 5, Stati Uniti) Alex de Minaur (numero 7, Australia)

Girone John Newcombe

Alexander Zverev (numero 2, Germania)

(numero 2, Germania) Carlos Alcaraz (numero 3, Spagna)

(numero 3, Spagna) Casper Ruud (numero 6, Norvegia)

(numero 6, Norvegia) Andrey Rublev (numero 8, Russia)

Regolamento e accesso alle semifinali

Le ATP Finals si differenziano dai classici tornei di tennis per la loro formula: gli otto partecipanti sono divisi in due gruppi da quattro. I due giocatori con il maggior numero di vittorie in ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma sabato 16 novembre. Il primo classificato del girone Nastase affronterà il secondo del girone Newcombe e viceversa, mentre i vincitori delle semifinali si contenderanno il titolo nella finale di domenica 17 novembre.

Programma delle ATP Finals 2024

Domenica 10 novembre : Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18)

: Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18) Lunedì 11 novembre : Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18)

: Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18) Martedì 12 novembre : Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18)

: Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18) Mercoledì 13 novembre : Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18)

: Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18) Giovedì 14 novembre : Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18)

: Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18) Venerdì 15 novembre : Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18)

: Incontri della fase a gironi (ore 11:30 e 18) Sabato 16 novembre : Semifinali (ore 11:30 e 18)

: Semifinali (ore 11:30 e 18) Domenica 17 novembre: Finale (ore 15 e 18)

Dove guardare le ATP Finals in diretta TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire tutte le partite delle ATP Finals 2024 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di streaming su Sky Go e NOW. La Rai offrirà una copertura in chiaro, trasmettendo il miglior incontro di giornata su Rai 2 alle 15 o alle 21, permettendo a un vasto pubblico di tifare per Sinner e gli altri campioni in gara.