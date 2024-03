Frosinone-Lazio, Martusciello: "Non una settimana semplice. Sono rimasto perché..."

Settimana difficile per la Lazio che si trova a metà tra due cicli tecnici. Per un Sarri che è andato via, lunedì ci sarà un Tudor, ma nel frattempo si gioca Frosinone-Lazio e a guidare la squadra sarà Giovanni Martusciello, vice del tecnico toscano. Quest'ultimo è intervenuto ai microfoni di Sky sia per parlare della partita sia per spiegare il perché ha deciso di rimanere nonostante anche il resto dello staff si fosse dimesso:

“Gli ultimi giorni sono stati un po' complicati, ma chiaramente c'è grande attenzione per uscire da questo momento particolare e migliorare quanto si sta facendo. Ho cercato di evitare che si andasse verso una direzione sbagliata, ora c'è da pensare solo al campo e fare le cose come si deve. Però non è stata una settimana semplice. Perché sono rimasto? Sono sotto contratto con la Lazio e dal momento in cui la società è rimasta orfana di un allenatore ho dato la mia disponibilità, sia perché ho dei diritti come stipendio, ma anche perché ho dei doveri nei confronti della proprietà che sono 3 anni che mi stipendia. Pertanto, anche in accordo col mister, ho fatto questa scelta.”