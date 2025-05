Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio, spegne oggi 68 candeline. Il patron biancoceleste a capo della Lazio da 21 anni, a luglio, ha ricevuto gli auguri dalla Prima Squadra della Capitale che con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha rinnovato gli auguri di buon compleanno al proprio presidente.

Il Presidente e Senatore Claudio Lotito compie oggi 68 anni.

In questa felice occasione, la Società Sportiva Lazio desidera esprimere la più profonda gratitudine al suo Presidente e Senatore, Claudio Lotito, per l’impegno costante, la dedizione e la passione dimostrati in tutti questi anni alla guida del club. Sin dal luglio 2004, quando ha assunto la Presidenza della Lazio, guidando la Società con instancabile impegno e visione lungimirante, contribuendo a consolidare i valori e la tradizione biancoceleste.

Nel corso di oltre vent’anni di Presidenza, Claudio Lotito ha affrontato ogni sfida con determinazione e senso di responsabilità, mettendo sempre al primo posto il bene e la crescita della Lazio. La sua leadership ha saputo creare un ambiente unito e familiare, in cui giocatori, staff condividono gli stessi ideali e lo stesso orgoglio di appartenere alla grande famiglia biancoceleste. Anche nel suo ruolo di Senatore della Repubblica, il Presidente Lotito continua a incarnare gli ideali di dedizione e passione, portando con sé i colori e i valori della Lazio in ogni ambito.

La Società, i giocatori, lo staff e tutto il popolo biancoceleste si stringono attorno al Presidente Lotito in questo giorno di festa, uniti in un ideale abbraccio biancoceleste. A nome di tutta la famiglia laziale, Le porgiamo i più sentiti auguri di buon compleanno, Presidente.