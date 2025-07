Lazio: oggi si concludono le visite mediche, il turno dei portieri

Come riporta Tuttomercatoweb, oggi è l'ultimo giorno di test per i biancocelesti, in vista della preparazione precampionato.

La giornata di oggi sarà dedicata ai portieri.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

I portieri

Questa mattina, 12 luglio 2025, all'Isokinetic sono arrivati per primi Mandas e Furlanetto. Dopo di loro, hanno fatto il proprio ingresso anche Renzetti e Provedel.

I convocati per il ritiro del 14 luglio

Lunedì andrà in scena la preparazione precampionato della Lazio, che, però, durerà molti meno giorni rispetto quando richiesto da Maurizio Sarri. Nonostante tutto, questo ritiro sarà molto importante per il tecnico, il quale dovrà tirare le somme per riuscire a riportare la squadra capitolina nei primi posti della Serie A.

Ecco i convocati: