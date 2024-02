Ci siamo. Poco meno di ventiquattro ore e prenderà il via Fiorentina-Lazio, gara che chiuderà la 26° giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti arrivano dal successo per 0-2, firmato Guendouzi e Cataldi, in casa del Torino, nel recupero del 21esimo turno giocatosi giovedì scorso. I viola invece, nello scorso turno di campionato, non sono andati oltre il pareggio, con il match in casa dell’Empoli terminato 1-1.

In vista della gara tra Fiorentina e Lazio, un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa, in programma alle ore 20:45, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per presentare la gara di questa sera. Di seguito le sue dichiarazioni: