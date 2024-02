Fiorentina, Italiano: "Abbiamo lavorato bene in settimana. Messaggio? Cercare sempre di arrivare alla vittoria"

Nel pre partita di Fiorentina-Lazio, gara che chiuderà la 26° giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della squadra viola, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole sulla gara di questa sera della sua Fiorentina contro la Lazio di Maurizio Sarri:

"Abbiamo lavorato bene in settimana, cercando soprattutto, a parte il fatto che con la Lazio non siamo mai riusciti ad ottenere i tre punti, di rimanere agganciati a quelli davanti. Non sono distanti, oggi in caso di bottino pieno abbiamo la possibilità di stare attaccati alle prime posizioni. E' l'unica cosa che ci preme, l'unico obiettivo che abbiamo per oggi.

Torniamo in casa, l'ultima qui l'abbiamo disputata bene. Dobbiamo sfruttare anche la carica che ci da questo stadio, la spinta dei tifosi e cercare di tornare a fare bene tutto quello che sappiamo fare. Meglio dell'ultimo periodo.

E' normale che volevamo continuare come abbiamo chiuso il 2023, però ci abbiamo messo del nostro con errori evitabili, con disattenzioni che non dobbiamo commettere. Abbiamo tutto il tempo per rimediare e ripartire. Stiamo iniziando ad alzare i minuti ad alcuni giocatori importanti, che a noi possono fare la differenza.

Il messaggio è che cerchiamo sempre di arrivare alla vittoria, è stato sempre questo. I ragazzi li ho visti bene, oggi cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo provato. Mi auguro che si possa riportare il lavoro della settimana, vediamo cosa viene fuori".