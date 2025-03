Serie A, la Top 11 del mese di febbraio: sono tre i calciatori della Lazio presenti

La stagione si sta avvicinando al termine, le partite si fanno sempre più decisive: in settimana, la Lazio è uscita dalla Coppa Italia ma da giovedì tornerà l’impegno europeo con i biancocelesti che affronteranno il Viktoria Plzen agli ottavi di finale. Attraverso il profilo di WhoScored è stata resa nota la Top 11 di Serie A del mese di febbraio: sono tre i calciatori della Lazio inseriti nell’undici tipo.

IPA

I calciatori della Lazio presenti nella Top 11 di Serie A del mese di febbraio

Nell’undici tipo sono stati inseriti Castellanos, Zaccagni e Isaksen. L’attaccante argentino in due gare e mezzo ha messo a segno due gol e due assist: la sua importanza nel gioco della squadra si sta sentendo proprio in questo momento che è infortunato. Isaksen invece, nell’ultimo mese ha alzato il livello delle sue prestazioni diventando uno dei punti fermi della squadra: il gol siglato contro il Napoli ne è la conferma. Per Zaccagni sono finite le parole, il numero dieci e capitano della Lazio è sempre più leader indiscusso.

Serie A, la Top 11 completa del mese di febbraio