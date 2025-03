Il Bologna batte il Cagliari in rimonta; Genoa ed Empoli non si fanno male

Dopo la vittoria del Torino ai danni del Monza ultimo in classifica, quest‘oggi alle 15:00 sono andate in scena due partite: Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli. La squadra di Italiano vince in rimonta e attualmente aggancia la Lazio, nell’altro match invece è maturato un pareggio.

Depositphotos

Bologna-Cagliari

La gara inizia subito in salita per gli emiliani con il Cagliari che trova il vantaggio iniziale grazie a Piccoli: il giovane attaccante italiano lavora bene spalle alla porta e, grazie ad un suo inserimento in area di rigore, insacca di testa. Inizia la ripresa e al Bologna bastano dieci minuti per ribaltare completamente il risultato, il protagonista assoluto è Orsolini: l’esterno italiano segna prima dal dischetto e poi riceve l’assist da Cambiaghi per il 2-1. Anche quest’ultimo ha inciso in maniera importante sulla gara: si procura il rigore e, in occasione del secondo gol, serve Orsolini che la deve soltanto spingere in rete. Il Cagliari resta nelle zone basse della classifica, il Bologna invece aggancia momentaneamente la Lazio in classifica.

Genoa-Empoli

Non è stata sicuramente una gara ricca di emozioni: nel primo tempo la squadra toscana passa meritatamente in vantaggio grazie al gol di Grassi. Nella ripresa, sempre dagli sviluppi di un calcio d’angolo il Genoa la riprende con Vasquez: decisivo l’errore tra i pali di Silvestri.