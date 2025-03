Milan-Lazio | Dove vedere il match in tv e streaming

Archiviata il deludente pareggio contro i Venezia in Serie A e il ko contro l'Inter in Coppa Italia, la squadra di Baroni torna a San Siro per il ventisettesimo turno di Serie A contro il Milan. I rossoneri ospiteranno allo Stadio San Siro di Milano la Lazio per la sfida di quest'oggi delle 20:45. Il Diavolo di Conceicao cercherà di riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna. Ecco dove dove si potrà vedere il match in tv e in streaming.

