Ag. Valeri: "Con la Lazio era tutto definito, ma un dettaglio ha fatto saltare l'accordo"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'agente di Emanuele Valeri, Daniele Ferri, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il suo assistito a scegliere il Parma, la sua prossima squadra con la quale giocherà in Serie A nella stagione 24/25. Ferri ha poi svelato un retroscena sulla trattativa con la Lazio, quando Valeri a gennaio scorso sembrava ormai promesso sposo dei biancocelesti: un dettaglio fece saltare il suo approdo nella capitale, nella squadra che da sempre ha dichiarato di tifare.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Perché ha scelto il Parma? Il ragazzo dopo che lo ha chiamato il mister ha detto 'Pietro, Daniele: io vado'. Fra tutte le scelte possibili voleva andare lì. Il motivo è appunto la chiamata con l'allenatore che lo ha convinto in pieno e che già lo conosce dai tempi della Cremonese, oltre che per tutto il resto chiaramente: dalla società che è ambiziosa, alla grandezza del club, fino al progetto ed alla piazza. Non dico le squadre per una questione di correttezza, ma c’erano cinque richieste per questo ragazzo e sono stato nella sede di cinque club a parlare di lui. Se tra queste c'era anche la Lazio? Non ci sono più stati contatti con i biancocelesti. Con la Lazio avevamo fatto tutto a gennaio, ma è saltato tutto per un dettaglio, un dettaglio nei nostri confronti, non legato al giocatore. Non si è trovato l’accordo