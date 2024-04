COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Giuntoli nel pre partita: "Stasera si cercherà di andare in finale, poi di vincere il torneo"

Mancano pochi minuti ormai al match di Coppa Italia valido per la semifinale d'andata tra Juventus e Lazio. La gara che andrà in scena all'Allianz Stadium arriva a pochi giorni dall'altro incontro in campionato tra le due squadre, vinto dai biancocelesti per 1-0 all'ultimo secondo di gioco. Gli uomini di Allegri cercheranno di riscattare la sconfitta subita sabato all'Olimpico, sfruttando il fattore campo per la gara d'andata del torneo nazionale. La Lazio di Tudor invece vorrà ripetersi dando seguito alla loro scia positiva iniziata proprio contro i bianconeri in Serie A. Prima del match di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset il Ds della Juventus Giuntoli.

Il Ds della Juventus Giuntoli

Le parole di Giuntoli nel pre-partita

“Manna al Napoli? Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita di stasera. Allegri? Questa è una partita importante per la Juve, troppo facile dare le colpe. Quando vinciamo lo facciamo tutti insieme e così è anche quando perdiamo. Questo è il nostro motto, ho sempre cercato di portarlo alla Juve, ci dividiamo meriti e non meriti, calciatori, staff, allenatore. momento delicato, contiamo di invertire la tendenza.

“In questo momento non mi sento di parlare di mercato e futuro, siamo concentrati sul presente perché da qui si buttano le basi. Stasera si cercherà di andare in finale, poi di vincere la Coppa Italia e raggiungere la Champions. A bocce ferme decideremo il futuro in base a budget e competizioni. Ora è prematuro. Faremo un mercato corretto e in linea alla nuova Juve e nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario rimanendo competitivi in Italia e all’estero.”