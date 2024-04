WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presente un calciatore della Lazio | FOTO

Con il successo per 2-0 da parte dell'Inter contro l'Empoli, arrivato nella serata di ieri, si è conclusa la 30° giornata di Serie A. In questo turno, dopo la vittoria per 2-3 a Frosinone prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, la Lazio conquistato un altro successo: allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti hanno superato per 1-0 la Juventus nei minuti di recupero, grazie al colpo di testa di Adam Marusic. Partita particolare, visto che era l'esordio per il nuovo allenatore biancoceleste, Igor Tudor.

La squadra della settimana di WhoScored per la 30° giornata di Serie A

Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per la 30° giornata di campionato, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, è presente un calciatore della Lazio: si tratta di Adam Marusic, autore della rete decisiva per i tre punti biancocelesti, arrivata al 93esimo.

La formazione completa per la 30° giornata di Serie A (3-4-3): Svilar (Roma); Magnani (H. Verona), Calafiori (Bologna), Bastoni (Inter); Marusic (LAZIO), Barella (Inter), Freuler (Bologna), Leao (Milan); Gudmundsson (Genoa), Miranchuk (Atalanta), Bonazzoli (H. Verona).

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/TgNmFl8nun — WhoScored.com (@WhoScored) April 2, 2024

I risultati della 30° giornata di Serie A

Oltre alla vittoria della Lazio e dell'Inter, nel turno numero 30 del campionato italiano, hanno conquistato i tre punti anche l'Atalanta (0-3 in casa del Napoli), il Torino (1-0 in casa contro il Monza), il Milan (1-2 a Firenze contro la Fiorentina) ed il Bologna (netto 3-0 in casa contro la Salernitana). Quattro invece sono state le partite terminate in parità: Genoa-Frosinone, Cagliari-Hellas Verona e Sassuolo-Udinese si sono chiuse sul risultato di 1-1, mente Lecce-Roma si è conclusa sullo 0-0.