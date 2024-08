AMICHEVOLE | Frosinone-Lazio: 0-2 (65' Zaccagni, 90+3' Vecino)

Al via la quinta amichevole estiva della Lazio. Dopo i tre test di Auronzo di Cadore e quello in Germania, i biancocelesti affrontano allo Stirpe il Frosinone.

Fischio d'inizio alle 20:45.

1' PARTITI! La Lazio gioca il primo pallone della gara.

3' La prima punizione della gara è per i biancocelesti: fallo di Marchizza su Tchaouna.

5' Calcio d'angolo battuto da Zaccagni: prima Cataldi e poi Casale non trovano lo specchio della porta.

6' Lazio in avanti: Zaccagni prova a servire Noslin ma intercetta la difesa ciociare.

9' Ancora all'attacco i biancocelesti: rimpallata la conclusione di Noslin.

11' Lazzari serve Dele-Bashiru: palla out.

13' Zaccagni dal limite dell'area: conclusione deviata, presa facile per Cerofolini.

15' Primo corner per il Frosinone.

18' Zaccagni si immola in area e prova a servire il compagno: passaggio intercettato dalla difesa avversaria.

20' Para Provedel su tentativo di Cuni.

25' Cooling break.

30' Tiro dalla distanza di Pellegrini: palla alta.

37' Resta a terra qualche minuto Zaccagni dopo aver ricevuto un fallo: staff medico in campo.

42' Gioco fermo: confronto tra Guendouzi e Gelli.

45' Duro fallo di Kvernadze su Zaccagni: si scaldano gli animi in campo.

46' Finisce il primo tempo: parità allo Stirpe.

45' Inizia il secondo tempo: fuori Pellegrini, Casale, Guendouzi, Cataldi e Dele-Bashiru; in campo Marusic, Romagnoli, Rovella, Vecino e Castellanos. Si passa al 4-4-2.

46' Noslin si divora il vantaggio servito da Rovella.

49' Tchaouna prova il sinistro dalla distanza: palla alta.

52' Altra occasione sui piedi di Noslin: conclusione respinta con i piedi da Cerofolini.

60' Doppio cambio per Baroni: Pedro e Isaksen prendono i posti di Tchaouna e Noslin.

62' Pericolo per la Lazio: Monterisi non trova lo specchio ma la palla diventa buona per i compagni, ci mette le mani Provedel.

63' Conclusione debole di Isaksen: Cerofolini blocca senza problemi la sfera.

65' GOOOOOOLL!! Lazio in vantaggio con la rete di Zaccagni su assist di Pedro!!

69' Tripla mossa per la Lazio: escono Provedel, Lazzari e Zaccagni; in campo Mandas, Hysaj e Akpa-Akpro.

84' Tiro ad incrociare di Ambrosino: la palla finisce fuori.

87' Sostituzione per Baroni: Ruggeri in campo, out Patric.

90+3' GOOOOOOLL! Raddoppia la Lazio con il colpo vincente di Vecino!!

90+4' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO STIRPE: LA LAZIO BATTE IL FROSINONE 2-0!