Lazio, Folorunsho torna nei radar: Baroni chiede anche un difensore

Un centrocampista e un difensore per consolidare il sogno Champions League. Marco Baroni e i tifosi della Lazio si aspettano due rinforzi da Claudio Lotito in vista dell’imminente mercato invernale. Tra i nomi caldi c’è Folorunsho, centrocampista romano e tifoso biancoceleste, desiderio ricorrente delle ultime sessioni di calciomercato Lazio. Due innesti per migliorare una rosa già competitiva in Italia e in Europa.

Serve un centrocampista

Se attacco e trequarti vantano numeri e qualità, il centrocampo della Lazio fatica a tenere il ritmo. Guendouzi e Rovella sono costretti agli straordinari, mentre Dele-Bashiru sta crescendo ma non basta. Gli infortuni di Vecino e Castrovilli complicano i piani di Baroni, che ha bisogno di rinforzi per evitare di perdere terreno. Portare un centrocampista a Formello diventa quindi una priorità assoluta.

Ancora Folorunsho

La Lazio, come riportato da RomaToday.it, riproverà per Folorunsho, cresciuto sotto Baroni al Verona. Il classe 1998, ai margini del Napoli, spinge per vestire la maglia della squadra che ama. Dinamismo, forza fisica e capacità di inserimento sono le sue qualità principali, ideali per integrare il centrocampo biancoceleste. Il sogno di Folorunsho potrebbe finalmente concretizzarsi in questa finestra di mercato.

Ma non è l’unico nome. Fabiani e Lotito osservano anche Fazzini dell’Empoli, Tahirovic dell’Ajax ed esplorano la pista Belahyane del Verona. Occhio poi a Casadei del Chelsea e Fagioli della Juventus, opzioni complesse ma non impossibili.

Difensore cercasi

Anche il reparto arretrato necessita di rinforzi. Gila si è dimostrato affidabile, ma Romagnoli ha avuto problemi fisici e Patric con Gigot non convincono. Baroni spera nell’arrivo di un nuovo difensore: Valentin Gomez del Velez è un’opzione interessante, ma piacciono anche Diogo Leite dell’Union Berlino e Tchatchoua del Verona.

Con una strategia mirata, Lotito potrebbe regalare a Baroni una rosa capace di ambire a traguardi importanti.