Giordano: “Abbiamo giocato contro una squadra molto debole. La Lazio non mi è piaciuta…”

È stato sicuramente un buon esordio quello della Lazio con il Venezia, tuttavia la difesa non ha dimostrato di essere impenetrabile. Ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha commentato la gara di domenica sera, queste le sue parole.

Il commento di Giordano su Lazio-Venezia

La Lazio non mi è piaciuta per il modo in cui abbiamo preso gol e per lo spazio concesso al Venezia. Ho apprezzato poi comunque la reazione e alcune giocate di qualche singolo. C'è tanto da lavorare, ma lo sanno anche i giocatori e l'allenatore. Abbiamo giocato contro una squadra molto debole. Per fortuna il risultato positivo ci fa lavorare più serenamente e aiuta anche l'ambiente, però se vogliamo stare a ridosso della quarta posizione dobbiamo rinnovare tanto. Il campionato ci dice che tutti hanno delle problematiche. Non ci possiamo aspettare di vedere una squadra completa.

Il pensiero di Giordano su Baroni

Baroni mi è sempre piaciuto. Ha fatto tanta gavetta, è un allenatore pratico che sa cambiare anche in corsa perché va a seconda delle esigenze della partita. Non inizia mai la partita in un modo e la finisce nello stesso. È anche la sua prima grande occasione della carriera d'allenatore. Lui da giocatore si porta dietro tanto lavoro, è un suo merito. Il sacrificio non lo spaventa. Non pensiamo comunque di aver risolto i problemi, Baroni questo lo sa.

Il suo pensiero su alcuni singoli