L’avventura della Lazio in Europa League è terminata ieri con il Bodo Glimt: i norvegesi hanno avuto la meglio sui calci di rigore, i biancocelesti non sono riusciti a passare il turno nonostante la rimonta momentanea di 3-0. Baroni e i suoi dovranno essere bravi a voltare pagina in campionato anche se non sarà facile vista l’importanza che aveva l’Europa League per il gruppo squadra.

La frecciatina della Roma alla Lazio dopo l’eliminazione con il Bodo Glimt

Non è mancata la reazione della Roma dopo l’eliminazione di ieri. La società giallorossa, attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un video di Solbakken, ex Bodo Glimt, che segna un gol al Verona. Non è stata una semplice coincidenza, i tifosi della Roma si sono scatenati sotto i commenti.

Il video