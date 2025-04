Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali di Grassadonia

Per la settima giornata, valevole per la poule salvezza, il Napoli femminile sarà ospitato dalla Lazio Women alle ore 19:30 allo Stadio Mirko Fersini di Formello. Per le partenopee la posta in palio è altissima: conquistare tre punti in casa delle biancocelesti significherebbe avanzare in classifica e prendere punti utili sulla Sampdoria, fanalino di coda della classifica, ma con un solo punto in meno al Napoli. È lotta aperta infatti tra le azzurre e le blucerchiate, entrambe le squadre sono a rischio retrocessione. In questa seconda fase di campionato solo una squadra di Serie A, che avrà collezionato meno punti a fine stagione, dovrà salutare la massima serie e raggiungere la Serie B.

A pochi minuti dal fischio d'inizio i tecnici di Lazio e Napoli hanno diramato le formazioni ufficiali per il match delle ore 19:30.

La formazione scelta dalla Lazio

LAZIO (4-3-3): Cetinja; Cafferata, Mancuso, Eriksen, Oliviero; Goldoni, Yang, Simonetti; Visentin, Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Baltrip Reyes, Kajan, Connolly, Martinovic, Benoit, Castiello, Pizzi, Scaramuzzi. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Le undici titolari del Napoli

NAPOLI FEMMINILE (3-4-2-1): Bacic; Breitner, Kullashi, Andrup, Sciabica, Di Giammarino, Santoro, Moretti, Pellinghelli, Pettenuzzo, Langella. A disposizione: Beretta, Lundorf, Sandvej, Sliskovic, Di Marino, Novellino, Jelcic, Muth, Holme, Bellucci, Giordano, Gianfico. Allenatore: David Sassarini.