Atalanta capolista a Roma: Baroni tra dubbi in attacco e modulo da decidere

Allo Stadio Olimpico va in scena una sfida cruciale: la Lazio di Marco Baroni ospita l’Atalanta, capolista indiscussa della Serie A. Le due squadre si sfidano in un match che vede protagoniste le formazioni con più vittorie in Europa (16), dopo Liverpool e Barcellona.

Lazio-Atalanta: analisi tattica e possibili formazioni

La Lazio è chiamata a risolvere numerosi problemi, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, con una lista infortuni preoccupante e tanti nodi tattici ancora irrisolti. Il tecnico Baroni ha sperimentato il 4-3-3 con Tchaouna, Zaccagni e Castellanos in attacco, ma rimane in dubbio l’impiego di alcuni titolari chiave. In difesa, Romagnoli dovrebbe esserci, mentre Lazzari è a rischio per un problema muscolare: i terzini probabili sono Tavares e Marusic.

L’Atalanta, dal canto suo, arriva all’Olimpico priva di Retegui, ma con un trend invidiabile: 11 vittorie consecutive in campionato. Gli uomini di Gasperini sono letali nel gioco aereo, avendo segnato ben 9 gol di testa. Occhi puntati su De Ketelaere, protagonista nelle ultime gare.

Baroni tra infortuni e scelte delicate: le ultime dal ritiro

Sul fronte biancoceleste, il centrocampo resta un rebus. L’assenza di Vecino costringe Baroni a valutare l’impiego di Dele-Bashiru e Rovella, mentre Guendouzi è l’unica certezza. Da decidere anche il ruolo di Dia: l’attaccante senegalese non segna dal 4 novembre e potrebbe essere schierato sulla trequarti per garantire maggiori soluzioni in fase offensiva.

L’obiettivo della Lazio è chiaro: fermare la corsa della capolista, imbattuta da 84 giorni. Non sarà semplice, ma Baroni può contare su precedenti incoraggianti contro Gasperini, avendolo battuto sia in casa che in trasferta con il Lecce.

Tra infortuni e soluzioni tattiche da trovare, la sfida promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto.