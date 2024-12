Lazio-Atalanta, una giovane rivalità: il confronto

Una rivalità giovane ma intensa

Domani sera, 28 dicembre alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il teatro del big match tra Lazio e Atalanta. Una sfida che, sebbene recente, si è trasformata in una rivalità accesa a partire dal 21 agosto 2016. In quel giorno, la Lazio di Simone Inzaghi batté l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per 4-3, in una partita che segnò l’esordio di Immobile in biancoceleste. Da allora, le due squadre si sono affrontate 18 volte, con un bilancio equilibrato: 7 vittorie per l’Atalanta, 6 per la Lazio e 5 pareggi. Nonostante la Lazio sia in vantaggio nei trofei vinti dal 2016, non solleva un titolo da quattro anni, mentre l’Atalanta, con il trionfo in Europa League, ha pareggiato i conti sul piano della prestigiosità.

Numeri, polemiche e svolte epiche

Sul piano statistico, l’Atalanta è leggermente avanti in campionato con 589 punti rispetto ai 580 della Lazio, così come nei gol segnati (629 contro 577) e subiti (378 contro 394). Tuttavia, i biancocelesti prevalgono nei clean sheet (99 contro 97). Come ricorda Il Messaggero, questa rivalità è spesso accompagnata da polemiche e momenti decisivi. Tra gli episodi più significativi, la finale di Coppa Italia del 2019 vinta dalla Lazio, con il discusso fallo di mano di Bastos non sanzionato, e il clamoroso 3-3 nella stagione 2019/20, che vide i biancocelesti rimontare da uno svantaggio di tre reti, iniziando una cavalcata emozionante interrotta solo dalla pandemia. Ora, non resta che attendere il verdetto del campo.