Alla ripresa Baroni allarga il turnover: Belahyane in cerca di fiducia

Il ko a Bologna ha aperto diverse riflessioni in casa Lazio. Dopo il confronto tra Lotito-Fabiani e Baroni, la società è in attesa della squadra al completo per chiarire alcuni punti. Alla ripresa, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il mister biancoceleste è intenzionato ad allargare nuovamente il turnover per cautelare gli infortunati e consentire una gestione più tutelata per evitare nuovi stop muscolari.

Capitolo Belahyane

Primo fra tutti è l'integrazione di Belahyane. Il classe 2004 arrivato al club capitolino nel corso della finestra di mercato invernale, ha trovato poco spazio da quando è arrivato a Roma. Uno scarso utilizzo quello di Belahyane, che ha ottenuto solo 3 presenze, collezionando 88 minuti in campo. Escluso dalla lista dell'Europa League, il mediano marocchino avrà modo di farsi notare solo in campionato, scelta che ha fatto discutere anche la stessa società.

Situazione in centrocampo

Con un aprile di fuoco tra campionato e Europa League, l'ex Verona spera di avere più minutaggio in Serie A nei match con Torino, Atalanta e Roma, anche per far rifiatare uno dei titolarissimi tra Rovella e Guendouzi, ora entrambi impegnati con le rispettive nazionali. Mentre Vecino è da poco rientrato a disposizione di Baroni dopo un lungo stop muscolare e ha disputato tre match in sei giorni. Dele-Bashiru ha invece accusato nuovi fastidi alla caviglia dopo i pochi minuti in campo contro il Plzen.