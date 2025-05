Domino allenatori: le panchine iniziano a completarsi

Mai come quest'anno viviamo un cambio di allenatori per quasi tutti i club di serie A. Finora l'unica squadra ad essere esclusa da questa dinamica è il Napoli, da poco campione d'Italia e che ha confermato alla guida anche per la prossima stagione, il salentino Antonio Conte.

Le altre panchine stanno vivendo colpi di scena inaspettati e cambi di rotta rispetto a quelli che erano obiettivi e programmi. Il Milan ha chiuso con Massimiliano Allegri, concludendo di conseguenza il rapporto con il portoghese Sergio Conceicao.

La Roma sembra molto vicina all'arrivo di Gianpiero Gasperini. Da mesi il tecnico ha comunicato la chiusura del rapporto con la Dea e l'unica interessata sembra essere proprio la proprietà americana giallorossa che sta per chiudere con l'arrivo di Gasperini. Grande punto interrogativo in casa Juventus. La vecchia signora è concentrata sul mondiale per club con Igor Tudor che ha conquistato una buona qualificazione in Champions League e che ora dovrà affrontare la competizione poco fa citata. Tutto in stand by anche per l'Inter: Simone Inzaghi ha una Champions League da giocare e le voci sul suo futuro sono molto incerte. In casa Bologna è arrivato il rinnovo di Vincenzo Italiano mentre per la Lazio si parla di un grande ritorno, Maurizio Sarri è in piena trattativa con Claudio Lotito per tornare nella capitale. Sicuramente la sorpresa è stata quella legata a Raffaele Palladino. Il tecnico si è inaspettatamente dimesso lasciando la Fiorentina.

La situazione Maurizio Sarri-Lazio

Un nome entrato fortemente in orbita dalle parti di Formello. La coppia Lotito-Fabiani vuole riportare Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Dalle voci che circolano in queste ore l'offerta è concreta, ben definita come è ben definito un accordo in cui l'allenatore avrà maggior spazio non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche da quello decisionale per quanto riguardano le scelte di calciomercato.

La concorrenza che non lascia totalmente sereni

La Lazio lo ha capito, in particolare coloro che stanno curando la trattativa per riportare Sarri in biancoceleste: Lotito-Fabiani stanno accelerando per assicurarsi l'allenatore. I due si dice che vorrebbero chiudere entro il weekend avendo il si definitivo della controparte.

Le insidie però non mancano. Due sono le squadre, anche importanti, orfane di un allenatore. Parliamo di Atalanta e Fiorentina. La prima ha una serie di candidati che dovrà scegliere e tra questi figura anche il nome di Sarri ( gli altri sembra siano Pioli e Palladino ) . Questione spinosa anche in casa Fiorentina, con il pubblico che chiede a gran voce l'arrivo dell'allenatore ex Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli.

I numeri di Sarri con la Lazio

Partite: 137.

Vittorie: 65.

Pareggi: 30.

Sconfitte: 42.

Gol segnati: 204.

Gol subiti: 159.

Punti: 225.

Media punti a partita: 1,64.