CdS | Lazio, un regista per Baroni: studiati Alexsander e Galarza

Nei giorni scorsi Fabiani è intervenuto ai microfoni ufficiali della società e ha rivelato di aver pensato di acquistare Camara, poi però andato al Monaco: “Avevo individuato un giocatore del Metz, è uscito il nome e il Monaco se l'è portato via”. Camara è un mediano regista e di calciatori in questo ruolo non se ne era ancora parlato per la Lazio.

Mercato, la situazione a centrocampo

Come spiega il Corriere dello Sport, l'interesse per il calciatore non può esser stato casuale. E' possibile che la società stia ragionando su un colpo a centrocampo, magari legato alle uscite. Finché non si concretizzerà una cessione, la Lazio potrà operare in entrata solo con calciatori under 22. A centrocampo vanno valutate le situazioni di Cataldi e Vecino: il primo è in bilico, specialmente dopo la questione fascia di capitano, mentre il secondo è in scadenza nel 2025 e potrebbero arrivare offerte. Nei giorni scorsi dal Belgio è spuntato il nome di Galarza, 22enne argentino del Genk. Il prezzo si aggira sotto i 10 milioni ed è in grado di giocare anche come mediano nel 4-2-3-1. A gennaio la Lazio stava trattando Alexsander del Fluminense, anche lui regista-mediano adattabile a diversi moduli dal costo che si aggira intorno ai 10 milioni.

Missione cessione esuberi

Dopo che Camara è andato al Monaco i nomi pensati da Fabiani saranno ancor più blindati. Salvo sorprese, il mercato della Lazio si svilupperà nelle ultime settimane e nello stesso periodo si proverà a liberarsi degli esuberi: Hysaj, Cancellieri, Akpa-Akpro, Basic, Fares e André Anderson.