Il Messaggero | In piedi per Eriksson: "Con voi sono felice"

Oltre a quella del 12 maggio, anche la giornata di ieri entra di diritto tra le indimenticabili dal popolo laziale. E' tornato Sven Goran Eriksson, il tecnico che ha reso grande la Lazio. Sven è molto malato, ma scende le scale da solo, entra sul prato, stringe la mano ai ragazzini e con un sorriso chiede il microfono.

“Grazie mille a tutti, è bellissimo vedere tanta gente per me. Siete grandi, ho ricordi incredibili. Non ho mai allenato una squadra così forte e non ho mai vinto tanto come alla Lazio.”