Paggi (Pres. Lazio in carrozzina) e Andrea Pellegrini intervenuti ad Ente Morale

Moreno Paggi, presidente della S.S. Lazio in carrozzina, è intervenuto sui canali ufficiali della Lazio (LazioStyleRadio e LazioStyleChannel), nella trasmissione Ente Morale, per parlare di uno sport che si presta ad includere tante persone con diverse disabilità, nonché i normodotati:

Ogni anno è una scommessa. In generale, c’è stato un piccolo miglioramento, ma credo che tutte le nuove strutture debbano dotarsi dei bagni idonei, comodi, con porte larghe, indipendentemente dagli standard per disabili. Giriamo tanti posti in Italia ed in Europa, l’importante è la comodità, anche per le stanze degli alberghi, che possano essere raggiungibili senza scalini o scale. Questi sono problemi che riscontriamo nei bar o nei negozi. Spesso le attività commerciali realizzano bagni per disabili, ma il 70% di esse li utilizza come magazzini. La mentalità è questa. In Svizzera stanno un passo avanti. Credo che, col Giubileo 2025, assisteremo a diversi abbattimenti delle barriere, la situazione strutturale dovrebbe migliorare, tanti disabili verranno a Roma. Dal punto di vista economico, affrontiamo tante difficoltà. Non me la sono sentita di non fare il campionato Uisp quest’anno, per ora non abbiamo coperto le spese, e speriamo di avere un sostegno per la parte finale della stagione, e non si tratta di cifre rilevanti. Quando cerchiamo gli sponsor, e diciamo che siamo della Lazio, spesso troviamo le porte chiuse da chi non abbraccia i nostri colori. Noi speriamo di andare in serie A, dove avremmo maggiore visibilità e maggior appeal per gli sponsor, anche se i costi sono chiaramente più elevati. Domenica 12 gennaio abbiamo la trasferta in Molise, il 19 gennaio in casa giocheremo contro il Palermo, mentre il 25 sempre in casa con la Uisp contro il Santa Lucia.