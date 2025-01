La partita di ieri contro il Como è stata una gara no per i biancocelesti di Marco Baroni che hanno abbinato alle difficoltà di formazione già presenti poca brillantezza nel rettangolo verde di gioco. Tuttavia il match contro i Lariani rischia di celare oltre il danno anche la beffa con la Lazio che perde per infortunio un'altra pedina.

Infortunio per Lazzari

Come si evince dal comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale dalla Lazio, Manuel Lazzari ha riportato un’infrazione a carico dell’apice rotuleo del ginocchio destro. Da quantificare ancora i tempi di recupero, ma è sicuramente un'altra brutta notizia per mister Marco Baroni con la sua squadra già falcidiata dagli infortuni, anche a lungo raggio come quelli di Patric e Vecino.

Il comunicato della Lazio