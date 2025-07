Esplosione a Roma, incendio a Centocelle: cosa è successo

Una doppia esplosione scuote Centocelle

Un forte odore di gas, poi una prima esplosione e l'inizio di un violento incendio. Poco dopo, una seconda deflagrazione ancora più potente. È quanto accaduto in via dei Gordiani, all’altezza di Villa De Sanctis, a pochi passi da Centocelle. A prendere fuoco è stato un distributore di benzina e GPL, dando origine a un rogo visibile anche da lontano, perfino in zone centrali della città. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, agenti della polizia di Stato, carabinieri, protezione civile e polizia locale del gruppo Prenestino.

Residenti in fuga, feriti e caos in zona

Scene di panico tra gli abitanti della zona: molti sono fuggiti prima in un centro sportivo vicino, poi nel parco adiacente per mettersi in salvo. Secondo i primi dati, si contano almeno 15 feriti, di cui tre in gravi condizioni per ustioni, ma il bilancio è ancora provvisorio. Presenti almeno sette ambulanze provenienti da diversi quartieri di Roma. Roma Today ha raccolto diverse testimonianze: “All’inizio c’era solo una forte puzza di gas e una coltre bianca che non ha insospettito nessuno. Poi la prima esplosione e la corsa al centro sportivo. Dopo dieci minuti, una seconda esplosione, ancora più forte, ha fatto tremare tutto”. Un altro testimone racconta: “Il campo da tennis era irriconoscibile, pieno di detriti e lamiere volate ovunque. Sembrava un campo di battaglia”.

