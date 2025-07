Esplode un distributore di benzina a Roma: la situazione e le strade chiuse

Stamattina intorno alle 8:00 in via dei Gordiani, in zona villa de Sanctis, l'esplosione di un distributore di benzina e GPL, seguito da un incendio, ha sconvolto a Roma e causato 21 feriti, tra cui 9 poliziotti, un carabiniere e un vigile del fuoco, fortunatamente nessuno sembra in fin di vita, inoltre, se posso ci sono almeno 7 ambulanze. Poco dopo l'arrivo dei primi soccorsi è stato attivato il piano di emergenza e, come riportato da RomaToday, sono stati avvisati tutti i pronto soccorso cittadini, inoltre, anche gli ospedali Casilino, San Giovanni, Umberto I e il policlinico Gemelli hanno attivato la procedura. Sul posto invece è stato allestito un doppio posto medico e sono arrivati pompieri da molte città, come Terni, L'Aquila, Latina e Frosinone. A causa del terribile avvenimento è stato evacuato anche un centro estivo di Villa De Sanctis, dove vi erano 15 bambini.

Le strade, gli autobus la fermata della metro chiuse

A causa della tragedia le forze dell'ordine hanno deciso di chiudere la fermata della metro C Teano e di deviare le linee degli autobus 105, 412, 554, 558. Oltre a ciò, non sarà accessibile via dei Gordiani e da via Casilina a via Checco Durante. Al momento si stanno valutando anche i danni agli edifici e alla zona.

L'ordine di chiudere le finestre

Da stamattina l'Arpa sta controllando la qualità dell'aria nell'area dell'esplosione, infatti, molti indossano la mascherina. Proprio per questa ragione, il Comune ha avvisato i residenti di non aprire le finestre.