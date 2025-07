Sarri riparte dal gruppo: esperienza e fedeltà per rilanciare la Lazio

Un ambiente da ricostruire, partendo dall’interno

Maurizio Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste, si trova a gestire una situazione delicata: il blocco del mercato imposto dalla Covisoc limita le possibilità di intervento, costringendo il tecnico a valorizzare al massimo il gruppo già a disposizione. In questo contesto, Sarri potrà contare su diversi giocatori con cui ha già condiviso esperienze passate e che conoscono bene le sue idee di calcio.

Uomini chiave per la ripartenza

Come sottolinea Il Messaggero, Pedro sogna di concludere la carriera con un ultimo trofeo: un obiettivo che potrebbe motivarlo a dare tutto per chiudere in bellezza. Danilo Cataldi, appena rientrato dal prestito, è un altro profilo su cui Sarri ha sempre avuto parole positive: può agire sia da regista che da mezzala, offrendo duttilità e intelligenza tattica. Accanto a loro, due fedelissimi come Matias Vecino ed Elseid Hysaj, protagonisti in diverse tappe della carriera dell’allenatore toscano, sono pronti a rimettersi a disposizione per affrontare una stagione che si preannuncia piena di sfide.