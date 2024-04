CONFERENZA BARONI: "Abbiamo sbagliato troppo. I loro cambi hanno fatto la differenza"

Al termine della sfida persa per 1-0 dal Verona contro la Lazio l'allenatore degli ospiti Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Le responsabilità sono mie. In alcune situazioni il problema è mentale. La squadra ha fatto una buona partita, quando la Lazio mette in ordine Zaccagni, Pedro, Vecino, Hysaj e Immobile devi essere a quel livello per tenere la partita. Noi abbiamo sbagliato troppo individualmente. Non ci possiamo permettere questo, lo sapevamo che la portano in fondo, c'è troppa qualità. Abbiamo avuto qualche pallone e potevamo fare meglio, però la squadra c'è. Abbiamo bisogno della nostra identità per il finale. E' difficile giocare con squadre come la Lazio che ha corsa e palleggio. Con un pizzico in più di attenzione e concretezza potevamo fare qualcosa. I cambi? Sapevamo che c'erano diverse soluzioni per loro quindi era preventivato. Se porti la Lazio in area prendi gol. In questi campi il gol lo prendi. Siamo andati a Bergamo, abbiamo fatto due gol. Solo così, sennò la perdi. Loro hanno troppa qualità e sapevamo che non dovevamo portarli dentro l'area. Nel secondo tempo ci occorreva un apporto diverso. Se si guarda la partita, la Lazio ha trovato entusiasmo e noi ci siamo spenti in qualche occasione in cui ci hanno rubato il pallone. Eravamo stati bravi ad evitare, peccato per questo.