Gli studenti del Tacito ricordano Gabbo: "Eravamo tutti commossi". Invitata anche la famiglia Sandri

Lunedì scorso sono passati esattamente 17 anni dalla scomparsa di Gabriele Sandri, già durante la partita Monza-Lazio, giocatasi il giorno prima di quel maledetto 11 novembre, entrambe le tifoserie con cori e striscioni hanno onorato il ricordo di "Gabbo", ma anche altre curve in tutta Italia e all'estero ne hanno omaggiato la memoria.

La vicenda Sandri ha scosso tanti, a tutti i livelli della società, dal 2007 a oggi non manca occasione per essere ricordato negli stadi, sui social e ovunque possibile… anche a scuola. È questo il caso del Liceo Tacito dove i rappresentanti degli studenti durante un'assemblea hanno invitato la famiglia Sandri come ospite per parlare ai ragazzi della vicenda che ha coinvolto il loro amato Gabbo. Infatti Sandri è stato uno studente del liceo di Via Giordano Bruno e come ci dicono i rappresentanti ai nostri microfoni: "una volta scoperto che Gabriele è stato uno studente del Tacito ci è sembrato incredibile che non sia mai stato fatto nulla per ricordarne la memoria come dedicargli un'aula o altro e allora ci siamo subito attivati."



