Le tifoserie di Monza e Lazio ricordano Gabriele Sandri - FOTO

Sono ormai passati diciassette anni dalla morte di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio brutalmente ucciso l'11 novembre 2007 nell'autogrill di Badia al Pino, lungo l'autostrada A1 in direzione Firenze per mano di Luigi Spaccarotella, un'agente di polizia che sparò un colpo di pistola togliendo la vita al giovane disk jockey di 26 anni. La vicenda di Sandri ha colpito particolarmente il pubblico laziale, “Gabbo” non è stato mai dimenticato dai tifosi biancocelesti, che ricordano il giovane supporter laziale ad ogni partita dedicandogli cori e striscioni. In occasione dell'anniversario della morte, la tifoseria laziale come anche quella del Monza hanno omaggiato Sandri con dei toccanti striscioni.

I tifosi laziali nel settore ospiti dell'U Power Stadium

La tifoseria del Monza