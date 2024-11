Lazio, il caso Dia: il parere del dott. Fabio Rodia

L'importanza di gestire gli infortuni

Il tema degli infortuni, sia gravi che lievi, è un problema che affligge il mondo del calcio da molti anni. È necessario affrontare la questione legata alle Nazionali, in quanto i giocatori che viaggiano per rappresentare i loro Paesi devono affrontare anche la fatica degli spostamenti. Il vero problema risiede nel poco tempo dedicato agli allenamenti a causa dei troppi impegni di gioco.

Secondo Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, è fondamentale creare un tavolo di lavoro per trovare soluzioni: «Le Nazionali rappresentano il punto più alto per un atleta, ma dobbiamo evitare di perdere i giocatori durante la stagione», ha dichiarato durante il programma radiofonico della Rai “La Politica nel pallone”, condotto da Emilio Mancuso.

Proposte per una migliore gestione

Per Volpi, una soluzione potrebbe essere un miglior bilanciamento tra i giocatori impiegati, suggerendo: «L'unica via possibile è far giocare più frequentemente le riserve per ridurre il carico sui titolari».

Il caso Dia: il parere di Fabio Rodia

Anche Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, è intervenuto nella stessa trasmissione per parlare del caso legato a Dia. La presunta diagnosi di malaria, fatta inizialmente in Senegal, è stata successivamente smentita dagli esami condotti. Rodia ha spiegato: