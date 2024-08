Miro Klose parla della sua nuova esperienza alla guida del Norimberga

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Dotsport, l'ex bomber biancoceleste Miroslav Klose ha raccontato le prime sensazioni di questa sua nuova esperienza da allenatore del Norimberga.

Nuova avventura in panchina

Dopo tanta gavetta tra le giovanili del Bayern Monaco e la sfortunata parentesi all'Altach in Austria, Klose è tornato ad allenare, questa volta al Norimberga, club della seconda serie tedesca. Il cammino è iniziato subito in salita: la sua squadra ha perso all'esordio in campionato per 3-2 con il Karlsruher dopo un primo iniziale vantaggio per 0-2, salvo poi rifarsi alla seconda giornata con una bel successo per 3-1 contro lo Shalke 04. Segnali incoraggianti sono arrivati soprattutto dal precampionato, dove la sua squadra ha ottenuto vittorie di prestigio, come quella per 3-0 contro la Juventus. Di seguito le parole di Klose:

“Questa è una piazza importante, dobbiamo lavorare ma…”

I giocatori sanno che questa è una piazza importante. Contro la Juve sono venute vederci 35mila persone. Abbiamo segnato gol belli, non banali, in questo precampionato. Dobbiamo ancora lavorare molto, ma sono ottimista. Durante l’estate la rosa è cambiata molto, fin alle radici. Per ora le cose stanno andando bene, ma dobbiamo continuare così.

“II ragazzi hanno bisogno di me e io di loro”