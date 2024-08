Baroni ha conquistato tutti: grandi elogi nei commenti al suo post Instagram

Era l'11 giugno quando la Lazio annunciava attraverso un comunicato ufficiale di aver affidato la panchina della Prima Squadra a mister Baroni. Arrivato in un momento delicatissimo dopo due dimissioni nel giro di pochi mesi (prima Sarri e poi Tudor) con una fortissima contestazione contro la società, tutt'ora in atto, ha inevitabilmente attirato su di sé tantissime incognite viste le precedenti esperienze. Tuttavia nel giorno della partecipatissima contestazione iniziata con il sit-in presso lo Stadio Flaminio e culminata in corteo a Ponte Milvio, tra i tanti striscioni presenti uno recitava: “Niente contro Baroni, tutto contro Lotito” a dimostrazione che nonostante lo scetticismo sul nuovo tecnico i tifosi lo avrebbero sostenuto sin dal principio.

I complimenti dei tifosi della Lazio a Baroni

Dopo la vittoria convincente contro il Venezia, al netto della forza dell'avversario, la Lazio è piaciuta alla grande maggioranza dei tifosi: ad essere particolarmente apprezzate la voglia e la mentalità mostrate per tutti e novanta i minuti riuscendo a ribaltare una gara che era partita nel peggior modo possibile con il gol subito dopo appena cinque minuti.

Ritornando al discorso di Baroni: oltre ai cori di incitamento ricevuti dal settore dei tifosi della Lazio nella trasferta di pre-campionato contro il Frosinone, è arrivato un altro forte gesto di stima nei confronti dell'ex-tecnico del Verona. Mister Baroni, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto della partita contro il Venezia e i commenti al post dei tifosi della Lazio sono stati tutti estremamente positivi, elogiandone la competenza e incitandolo a fare sempre meglio.

Da quel #NoBaroni sembra davvero passato tanto tempo, che si è trasformato in: “Avanti così Mister”.

Il post su Instagram di Marco Baroni