Cds | Anche Kamada adesso intravede nuove opportunità

L’arrivo di Tudor in casa Lazio potrebbe segnare una svolta fondamentale per il gruppo-squadra, che nel corso della stagione ha mostrato segni di appannamento e sembra aver smarrito la determinazione necessaria per perseguire gli obiettivi europei. La sua presenza potrebbe infondere nuova energia e motivazione, fornendo una spinta decisiva per rivitalizzare i giocatori e riacquistare slancio verso un traguardo che, almeno per adesso, sembra a dir poco infattibile.

Un giocatore su tutti, che potrebbe giovare più di tutti dell’arrivo del croato, è proprio Daichi Kamada: il giapponese, arrivato alla Lazio in estate a parametro 0 dopo essersi svincolato dall’Eintracht Francoforte, sembrava essere il grande colpo del mercato, l’uomo giusto per rimpiazzare (seppur con caratteristiche differenti) Milinkovic Savic.

Invece il samurai non è mai riuscito a lasciare il segno nel corso della stagione, se non per quella rete al Maradona contro il Napoli a inizio anno, che aveva fatto illudere tutti sul possibile campionato ad altissimi livelli che avrebbe potuto disputare. Il giapponese si è trasformato velocemente in un fantasma dopo che in Germania, e con la sua nazionale, è stato protagonista assoluto a suon di colpi di genio, propiziando svariate reti. Con il passare del tempo in Italia è apparso sempre più un pesce fuor d’acqua e lui stesso ha iniziato visibilmente a perdere fiducia nei suoi mezzi. Sarri a quel punto l’ha praticamente escluso dalle partite, e lo stesso ha fatto il CT del Giappone che non l’ha più convocato: per Kamada è stato il colpo definitivo e ciò ha contribuito a demotivarlo vertiginosamente.

Ora però, la sua stagione potrebbe prendere una svolta definitiva. Nonostante manchino solo 9 giornate di campionato (più la doppie sfida in Coppa Italia con la Juve) il cambio in panchina di Tudor e il conseguente cambio modulo potrebbero rappresentare linfa vitale per Daichi. Ora sono tutti sullo stesso piano, i calciatori devono partire da 0 per conquistare la fiducia del nuovo mister e chissà che il trequartista ex Eintracht non possa dare una svolta definitiva a questa stagione.

Le possibilità che resti in estate sono comunque remote, difficilmente l’opzione di rinnovo, scelta che è in mano al giocatore stesso, verrà esercitata e, con ogni probabilità, saluterà a parametro 0 durante il mercato estivo. Ma chissà che il nuovo insediamento di Tudor non possa far cambiare i piani del giapponese, che ora vuole trovare spazio per riconquistarsi un posto in nazionale e soprattutto per giocare con più continuità.

Il Corriere dello Sport