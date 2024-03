CdS | Due Lazio in una: costruirà a 3 e difenderà a 4

Oggi inizia la seconda settimana di lavoro con mister Tudor, quella che porterà alla prima gara ufficiale con lui in panchina. Il mister ha creato una Lazio camaleontica, che vedrà la costruzione a 3 e una fase di difesa con un 4-4-1-1. Può cambiare qualche posizione o qualche uomo, ma la direttiva data è questa. Sarà la filosofia che presenterà il mister già sabato contro la Juventus. La sua idea offensiva e la linea difensiva applicata da Sarri. Tudor dimostra coraggio, ma non è una novità per chi lo conosce. Ha avuto un buon impatto sullo spogliatoio: “qualcosa terrò” riferito allo stile di gioco di Sarri, ma gradualmente sta lavorando al suo modello di gioco.

Sugli uomini che utilizzerà? Non ci sono molti dubbi. In porta toccherà a Mandas, con Provedel in fase di ripresa. Gila, Romagnoli e Casale sono stati provati da trio difensivo. Patric prova a rientrare con la Juve in Coppa. Si può immaginare la fase di costruzione, con il modulo Tudor, con Marusic e Felipe Anderson ai lati del centrocampo a 4. Un centrale sarà Guendouzi, l'altro Vecino o Cataldi. Luis Alberto e Zaccagni agirebbero dietro Ciro Immobile, ancora in pole su Castellanos. La fase difensiva vedrebbe la difesa a 4 con Marusic abbassato e Gila spostato terzino a destra. Una variante che lo stesso mister ha definito come superoffensiva sarebbe quella che vedrebbe Luis Alberto davanti alla difesa vicino a Guendouzi.

Il Corriere dello Sport