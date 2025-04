Mandas, la rivelazione tra i pali della Lazio supera la concorrenza

Un esordio da brividi, un carattere da veterano

La Lazio ha trovato un nuovo leader silenzioso tra i pali: Christos Mandas. Il giovane portiere greco sta diventando, partita dopo partita, una certezza per la squadra di Baroni. Il suo impatto si è fatto sentire sin dal primo minuto in cui ha messo piede in campo: chiamato a sostituire Provedel proprio nel derby, senza aver mai giocato prima con la maglia biancoceleste, ha risposto con una prestazione solida e matura, trasmettendo sicurezza e personalità.

Il futuro è adesso: Mandas si prende la scena

Secondo Il Messaggero, questa stagione ha segnato la vera esplosione di Mandas, che ha spazzato via ogni dubbio sul possibile ballottaggio con Provedel. Nelle ultime partite, il portiere ellenico ha letteralmente chiuso la porta agli avversari, diventando uno dei protagonisti della rincorsa Champions della Lazio. Con interventi decisivi e una freddezza da veterano, ha conquistato i tifosi e si è guadagnato un ruolo da titolare, diventando simbolo di affidabilità e prospettiva per il futuro.