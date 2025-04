La Lazio ritrova Pellegrini: la nuova fiducia di Baroni

Un nuovo inizio dopo la sosta

Sembrava la fine, invece è stata una nuova partenza. L’ultima pausa del campionato ha offerto alla Lazio la possibilità di ritrovare equilibrio e compattezza, evitando di cedere sotto il peso delle tensioni interne. A Formello si è voltato pagina: il confronto tra il tecnico Baroni e il direttore sportivo Fabiani ha riportato serenità, con un chiarimento che ha rimesso la squadra in carreggiata. Come riporta Il Corriere dello Sport, la fiducia in Baroni non è mai stata in discussione. Fabiani lo ha ribadito con forza, pubblicamente e davanti al gruppo squadra, togliendo ogni dubbio sul futuro prossimo. Il discorso sul rinnovo, con contratto in scadenza nel 2026, sarà affrontato dopo la fine della stagione: adesso conta solo centrare l’obiettivo Champions.

Pellegrini, dal caso all’occasione

Non sono mancate, però, le polemiche. Alcune scelte tecniche di Baroni hanno fatto storcere il naso alla dirigenza, come l’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista UEFA, una decisione mai del tutto spiegata. Nonostante ciò, il terzino ha saputo reagire con maturità: complice qualche assenza per infortunio, è tornato in campo e ha risposto con prestazioni convincenti, ritrovando lo smalto dei giorni migliori. Ex Juventus, Pellegrini ha ancora margini importanti di crescita e può ambire a una carriera di livello. Il suo rientro ha ridato forza e profondità al gioco sulle fasce, contribuendo in modo significativo alla rinascita della Lazio.