Verona-Lazio | Rovella nel post: “Dovevamo vincere, alla fine dell’anno tireremo le somme”

Dopo la partita Verona-Lazio, terminata 0-3 per la Lazio, un’attesa sfida di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il calciatore della Lazio Nicolò Rovella. La partita è stata combattuta e difficile con una Lazio determinata ad ottenere una vittoria in campionato dopo le tre battute d’arresto contro Atalanta, Roma e Como. La Lazio ha giocato all’insegna dell’entusiasmo e del coinvolgimento di tutta la squadra, cercando di ritrovare la spinta e l’andamento dimostrato in questi cinque mesi di campionato. La vittoria avrebbe avuto un sapore importante per entrambe le squadre, determinate nel portare avanti gli obiettivi stagionali fino alla fine e gli innumerevoli risultati positivi ottenuti finora da entrambe le squadre.

