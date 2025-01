Lazio, Baroni: "I tifosi sono il cuore della squadra"

Mister Baroni continua a guidare la sua Lazio verso risultati eccezionali, con la squadra che ha raggiunto quota 39 punti e si trova al quarto posto in solitaria, subito sotto l’Atalanta. Nella gara contro il Verona, la Lazio ha ottenuto una vittoria fondamentale, consolidando la sua posizione in classifica. Il match si è deciso grazie a un avvio scoppiettante: al secondo minuto Gigot ha trovato la rete, seguito da un gol di Dia che ha ulteriormente indirizzato il risultato. Infine, il capitano Mattia Zaccagni, che ha dato un contributo decisivo sia in fase di realizzazione che in assist, ha messo il sigillo sul successo. Uscendo dal campo, Zaccagni ha simbolicamente ceduto la fascia di capitano ad Alessio Romagnoli, un gesto che ha sottolineato la leadership e l’unità del gruppo. Il Verona, è anche rimasto in dieci uomini dall' 89’ minuto, non riuscendo a reagire e, la Lazio, ha portato a casa i tre punti, celebrando la sua prima vittoria del 2025. Ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico biancoceleste, di seguito le sue parole.

Sul match contro il Verona

“Mi aspettavo che la squadra giocasse così, perché sapevamo quanto fosse importante questa partita. Volevamo una prestazione di questo tipo, con qualità sia nella manovra che nella gestione del gioco. Faccio davvero i complimenti ai ragazzi: oltre alla vittoria, abbiamo centrato anche un’ottima prestazione, proprio quella che ci serviva. Sono soddisfatto dell’interpretazione della partita. Mi è piaciuto molto l’altruismo che ha caratterizzato il nostro gioco. La squadra deve continuare a lavorare così, con la giusta mobilità, che è quello che prepariamo durante la settimana. È proprio questo aspetto che dà fastidio all’avversario. Possiamo e dobbiamo mettere in difficoltà gli avversari e oggi non era una partita facile. La squadra però l’ha resa molto più semplice grazie a questa prestazione che è stata costante per tutta la durata del match. Sono davvero contento per la squadra e per i nostri tifosi.”

Su Zaccagni

“Per quanto riguarda l’attaccante esterno, non mi piace vederlo troppo largo. La palla dovrebbe più spesso essere presa dal terzino. Abbiamo bisogno di vertici, perché loro sono bravissimi nell’interpretazione del gioco e nella mobilità sul campo, e Zaccagni è molto bravo a fare questo. Tutta la squadra si è mossa bene e devo fare ancora i complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno.”

Sui tifosi biancocelesti