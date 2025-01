Verona-Lazio | Baroni nel post: “Abbiamo costruito un’identità forte. Sul mercato…”

È appena terminato il match Verona-Lazio, iniziato alle ore 18:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi. Una trasferta non facile per gli uomini di Baroni, soprattutto dopo le tre battute d’arresto delle ultime settimane contro Atalanta, Roma e Como. La voglia di vincere era tanta per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali e riprendere la scia di vittorie come nella prima parte del campionato. Anche il Verona, allenato da mister Zanetti (dopo la panchina proprio di mister Baroni), ha cercato i tre punti per allontanarsi dalla zona salvezza prima del derby contro il Venezia di settimana prossima. Dopo la partita, terminata 0-3 per i biancocelesti grazie ai goal di Gigot, Dia e Zaccagni, è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico di biancocelesti Marco Baroni per analizzare quanto fatto oggi in campo dalla sua Lazio e non solo.

