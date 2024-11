Lotito chiede i danni a Uefa e Amsterdam

Scontri diplomatici e richieste di risarcimento scuotono il pre-partita

La decisione del sindaco di Amsterdam e la reazione della Lazio

La sfida tra Ajax e Lazio, fissata per giovedì 12 dicembre alle ore 21, ha preso una piega inaspettata a causa della decisione del sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti. La misura, giustificata dal rischio di disordini attribuiti a presunti estremisti di destra, ha scatenato una tempesta di polemiche, incrinando i rapporti tra Lazio e le autorità olandesi.

La comunicazione ufficiale è arrivata martedì, dopo una riunione tra il sindaco, il capo della polizia e il procuratore capo. Halsema ha dichiarato: «Il rischio di disordini (criminali) di estremisti di destra, antisemiti e razzisti è troppo grande, non sono i benvenuti». Questo divieto ha mandato in frantumi i piani di oltre 2600 sostenitori laziali, spingendo il presidente Claudio Lotito a reagire duramente.

Le accuse di discriminazione e la risposta della Lazio

Il presidente Lotito ha definito la decisione una "mancanza di rispetto per l’Italia" e ha sottolineato come la Lazio sia impegnata da anni nella lotta all’antisemitismo. Lotito ha accusato le autorità olandesi di pregiudizio, citando una lettera inviata ad Amsterdam definita “discriminatoria e offensiva”. In particolare, nel documento si sostiene che i tifosi laziali abbiano una lunga storia di disordini, un’accusa che Lotito ritiene infondata e frutto di scarsa conoscenza dei fatti.

La gestione controversa delle trasferte precedenti

La Lazio ha richiamato episodi verificatisi nella recente trasferta contro il Twente, in cui sono stati denunciati ululati razzisti verso giocatori come Tchaouna e Dele-Bashiru, oltre a limitazioni nei movimenti dei tifosi. Questi episodi, secondo Lotito, dimostrano una cattiva gestione della sicurezza da parte delle autorità olandesi.

Risarcimento per i tifosi e appello alla UEFA

Lotito ha annunciato che, secondo quanto riportato da Il Messaggero , la Lazio non solo si opporrà a questa decisione, ma intraprenderà anche azioni legali per tutelare i tifosi. Si richiede il rimborso delle somme spese per hotel e voli, con un appello diretto alla UEFA affinché prenda posizione sulla questione.

Nella nota ufficiale, la Lazio sottolinea che i tifosi potrebbero comunque decidere di raggiungere Amsterdam individualmente, nonostante il divieto. La società invita le autorità olandesi a risolvere la questione entro cinque giorni, minacciando azioni legali in caso contrario.