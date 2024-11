Emergenza Parma, allarme in casa Lazio: le condizioni di Dia e Vecino preoccupano

La Lazio si trova ad affrontare un momento delicato, con la rosa messa a dura prova dagli infortuni. Dopo un pareggio non convincente contro il Ludogorets, la situazione si complica in vista della trasferta di Parma. L’allenatore Marco Baroni deve fare i conti con le assenze di peso, a partire da quella di Nuno Tavares. Ora si aggiungono le preoccupazioni legate a Dia e Vecino, entrambi in dubbio per le prossime partite.

Dia: distorsione alla caviglia e gonfiore preoccupante

Dia è stato costretto a fermarsi giovedì, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, a causa di un duro colpo alla caviglia che ha provocato una distorsione. Il gonfiore, che persisteva anche ieri, ha limitato i suoi movimenti, e le sue condizioni saranno rivalutate oggi a Formello.

Vecino: rischio stiramento dopo un problema muscolare

Anche Matías Vecino è alle prese con un problema fisico. Dopo una botta ricevuta in partita, il centrocampista ha avvertito un fastidio al flessore. Esami strumentali sono previsti a Villa Mafalda per escludere uno stiramento. Un’eventuale assenza di Vecino creerebbe un vuoto importante in una mediana già in difficoltà.

Soluzioni limitate e rosa sotto pressione

In caso di forfait di Dia, le opzioni a disposizione di Baroni non offrono grandi garanzie. Noslin potrebbe essere schierato al suo posto, ma il giocatore non è in forma e fatica a ritrovare il livello di prestazioni mostrato a Verona. L’alternativa Pedro è un giocatore chiave, ma rischia di pagare la stanchezza per i troppi minuti accumulati.

L’assenza di Vecino, invece, metterebbe ancora più in crisi un reparto già ridotto all’osso. Senza l’uruguaiano, Guendouzi e Rovella resterebbero gli unici titolari disponibili, mentre Dele Bashiru, finora poco utilizzato, rappresenta l’unica alternativa. Castrovilli non è ancora pronto per il rientro.

Parma all’orizzonte: sarà emergenza totale?

Con una trasferta complicata in arrivo, la Lazio deve sperare in buone notizie dall’infermeria. Baroni dovrà trovare soluzioni rapide per evitare di affrontare il Parma in piena emergenza, sperando di non perdere ulteriore terreno in classifica.