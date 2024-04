Roma-Lazio | Le probabili formazioni di Tudor e De Rossi

Archiviata la rifinitura di ieri, è tempo di scelte per quello che sarà il primo derby di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. In porta la decisione ricadrà su Mandas visto l'infortunio di Provedel; in difesa la linea sarà composta da Romagnoli al centro con ai lati Gila e Casale che torna dopo la panchina iniziale di Torino. Gli esterni a centrocampo saranno Marusic a destra con Felipe Anderson spostato sulla sinistra, al centro torneranno titolari Guendouzi e Vecino con Cataldi che si accomoderà in panchina. Cambiamenti importanti sulla trequarti dove ci saranno Kamada e la novità interessante è quella di Isaksen al posto di Luis Alberto, davanti giocherà Ciro Immobile, il capitano vuole esserci dall'inizio in questa stracittadina. Se da una parte la Lazio perde per infortunio Provedel, Lazzari e per ultimo Zaccagni, Tudor potrà sorridere per il ritorno tra i convocati di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. Allenatore: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Ruggeri, Hysaj, Rovella, Cataldi; Luis Alberto, Pedro, Castellanos.

Squalificati: -

Diffidati: -

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: Daniele De Rossi

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Kristensen, Huijsen, Angelino, Bove, Karsdorp, R.Sanches, Baldanzi, Zalewski, Bove, Joao Costa, Abraham

Squalificati: Ndicka

Indisponibili: Azmoun

ARBITRO

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Di Iorio – Perrotti

IV uomo: Michael Fabbri della sezione di Ravena

VAR: Massimiliano Irrati

AVAR: Fabio Maresca