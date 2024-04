FORMELLO - La Lazio è pronta per il derby: Vecino e Immobile favoriti su Cataldi e Castellanos

Un centro sportivo di Formello blindato per la rifinitura della Lazio in vista del derby di domani pomeriggio alle ore 18. Dopo la pretattica in conferenza stampa, Igor Tudor cerca di celare le prove tattiche per non concedere vantaggi a Daniele De Rossi e preparare delle sorprese tattiche e nelle scelte. Tutto al netto delle defezioni pesanti tra le file biancocelesti con Provedel, Lazzari e Zaccagni costretti al forfait per infortunio. Spazio quindi a Christos Mandas fra i pali con la speranza di ripetere prestazione e risultato del suo debutto in maglia biancoceleste nella stracittadina di Coppa Italia. Linea difensiva a tre che vede il ritorno di Nicolò Casale dal primo minuto affianco ad Alessio Romagnoli e Mario Gila. L’ex Hellas Verona ha vinto il ballottaggio con Patric, rientrato da pochi giorni a pieno regime dopo la pubalgia. Stesso identico problema che ha tormentato Nicolò Rovella che rientra nell’elenco dei convocati ma siederà in panchina insieme a Danilo Cataldi. Il regista romano, infatti, non partirà dal primo minuto con il tecnico croato che confermerà la coppia composta da Matteo Guendouzi e Matias Vecino in mezzo al campo. Chili e centimetri per contrastare le doti aeree dei giallorossi soprattutto sulle palle inattive. Sulla corsia di destra ancora Adam Marusic mentre trasloca sulla fascia mancina Felipe Anderson dopo due gare consecutive sulla trequarti. Il brasiliano si conferma anche con Tudor un jolly indispensabile. Verso la seconda da titolare in tre partite per Daichi Kamada, dopo la prestazione convincente contro la Juventus in campionato sarà riproposto qualche metro più avanti insieme a Luis Alberto. Il Mister ha chiesto allo spagnolo in sala stampa di essere più vicino possibile alla punta. Panchina quindi per Isaksen e Pedro anche se non sono da escludere sorprese dell’ultimo minuto. Consueto ballottaggio davanti che vede Ciro Immobile favorito su Castellanos, in una partita importante come il derby vuole esserci il capitano.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Kamada; Immobile. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Ruggeri, Hysaj, Rovella, Cataldi; Isaksen, Pedro, Castellanos.

Squalificati: -

Diffidati: -

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: Daniele De Rossi

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Kristensen, Huijsen, Angelino, Bove, Karsdorp, R.Sanches, Baldanzi, Zalewski, Bove, Joao Costa, Abraham

Squalificati: Ndicka

Indisponibili: Azmoun

ARBITRO

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Di Iorio – Perrotti

IV uomo: Michael Fabbri della sezione di Ravena

VAR: Massimiliano Irrati

AVAR: Fabio Maresca