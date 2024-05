Il noto esperto di calciomercato Nico Schira, si è espresso sul futuro di due tesserati biancocelesti: si tratta di Matteo Cancellieri, che al termine della stagione tornerà alla Lazio dopo il prestito all'Empoli, e di Matteo Duțu, difensore centrale della Primavera di Sanderra.

Su Cancellieri

Per quanto riguarda l'esterno ex Hellas Verona, comprato nell'estate del 2022 come vice Immobile e quasi mai considerato dall'ex tecnico Sarri, il suo futuro potrebbe essere ancora a tinte biancocelesti. Schira infatti, ha rivelato che l'opzione di riscatto che possedeva l'Empoli (9 milioni) non è stata esercitata e quindi il classe 2002 è pronto a fare ritorno a Roma, questa volta sotto la guida di Igor Tudor. Il tecnico croato, sempre come riportato da Schira, apprezzerebbe e non poco le doti del ragazzo nato e cresciuto nella capitale, e potrebbe puntarci aggrendolo alla Prima Squadra per la prossima stagione. I due si conoscono dai tempi di Verona e questo potrebbe essere un fattore per vedere esplodere il suo talento.

Matteo #Cancellieri will return to #Lazio from #Empoli at the end of the season. #Tudor knows and appreciates him since Verona’s times. The forward could be included in Lazio First Team for the season 24/25. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 2, 2024

Su Duțu

Per quanto riguarda il difensore classe 2005 di nazionalità rumena ma nato a Roma, Schira rivela che su di lui ci sarebbe il Milan. Il suo contratto che lo lega ai colori biancocelesti terminerà a giugno, ma la Lazio è al lavoro per cercare di rinnovare il forte centrale che al momento è alla corte di Sanderra in Primavera. Sirene rossonere quindi, con la proprietà gestita dal fondo d'investimento RedBird Capital che punterebbe su Matteo Duțu per quanto riguarda il progetto Under 23.