Lotito su Tudor: "L'ho preso perché ci credevo altrimenti..."

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha voluto commentare la scelta di far sedere sulla panchina biancoceleste il croato Igor Tudor dopo le dimissioni rassegnate da Maurizio Sarri il 12 marzo scorso. Il patron ha voluto ribadire il concetto di “bastone e carota” per esprimere il trattamento che doveva essere riservato ai giocatori, considerati da lui stesso “viziati”. Il nuovo tecnico è infatti conosciuto per la sua schiettezza e per la disciplina che esige dai suoi ragazzi in campo, senza guardar nessuno in faccia e premiando chi da il massimo in allenamento.

Le parole di Lotito:

Queste le parole del Presidente Claudio Lotito rilasciate al Corriere dello Sport:

Se ho preso Tudor è perché ci credevo, altrimenti gli avrei fatto un contratto solo fino a fine stagione.

Sulla reazione: