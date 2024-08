10 anni dalla scomparsa di Aldo Donati, il ricordo del figlio e della Società Lazio

10 anni fa ci lasciava Aldo Donati, storico cantautore romano e laziale che compose il primo inno biancoceleste “So’ già du’ ore” e tanti altri brani, che i tifosi cantano a gran voce ogni domenica per sostenere la squadra. In suo ricordo, il figlio Alan e la Società biancoceleste hanno dedicato dei post social in memoria di Aldo, di seguito le toccanti parole di Alan Donati.

10 anni. 10 lunghi anni senza di te. Ma non voglio essere triste, nonostante la terribile nostalgia che sento. Non voglio esserlo perché, seppur finita troppo presto, la tua è stata una vita di quelle che vale la pena di vivere 100 volte.

Ogni singolo giorno mi fermano per strada, da 3653 giorni, dicendomi "quanto ci manca Aldarello nostro". Eh sì, perché tu non sei solo mio, o di mamma, o dei tuoi amici. Tu sei di tutti, come gli artisti, per definizione.

Il tuo lascito ti fa vivere e ti ha reso immortale, e questo mi lascia un sorriso meraviglioso nell'anima.

Il mio grande rammarico è lo stesso che tu avevi per me... ovvero che non hai potuto conoscere Nausicaa, della quale ti saresti perdutamente innamorato, come io non ho potuto conoscere nonno Sereno.

Io non so se esisti ancora, se c'è davvero quel dopo tanto agognato. Spero tanto di sì e che tu possa aver ritrovato le braccia di tutta la tua famiglia e, che un giorno, io possa ritrovare le tue. Ti amo papà.