CdS | Sarri le tenta tutte

Posizione scomoda per la Lazio, che ora vorrebbe stringere i denti per la Champions. O forse per l’Europa: la rimonta è complicatissima. Sarri e la Lazio hanno stipulato la promessa a cena. Un bicchiere di vino, una serata conviviale per rialzarsi allontanando le tensioni. Non ci sono stati discorsi ufficiali, anzi. Mau ha parlottato e scherzato. Non hanno fatto le ore piccole. Alle 22,30 era- no tutti a casa. A nanna presto, aspettando il Milan e poi il volo di lunedì verso Monaco di Baviera per il miracolo: eliminare il Bayern nella notte europea più importante dopo 24 anni. Inoltre, mercoledì la Lazio era a riposo e ieri il tecnico ha abolito l’allenamento. I chiarimenti erano già avvenuti dopo il crollo di Bergamo. Poche rotazioni e infortuni alla base del ko del Franchi.

La sconfitta di Firenze ha fatto sorgere due dubbi al mister in merito alle possibilità della squadra quando non è al completo. Una situazione rivendicata anche dal Ds Fabiani: la sconfitta di Firenze è stata causata dalla stanchezza. Hanno giocato sempre gli stessi, non ne avevano più.





