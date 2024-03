Il Messaggero | Milan per risorgere

Immobile o Castellanos: chi sarà “l'anti-diavolo”?. Ciro è il titolare indiscusso, ma ora è spremuto e bisogna pensare anche alla trasferta di Monaco. Nel tour de force delle ultime gare Sarri ne ha gestito il minutaggio, ma forse è pentito di non aver risparmiato almeno in un match tra Fiorentina e Torino. Il capitano giocherebbe sempre: tuttavia, gli ottavi di Champions previsti per martedì potrebbero fargli accettare l'idea di partire dalla panchina contro la squadra allenata da Pioli. Sarri deve anche gestire la personalità del suo bomber, anche se, alla fine, non se la sente mai di rinunciare. Va considerato che, tuttavia, senza calci di rigore, Ciro Immobile ha insaccato 2 volte e fornito un solo assist in 22 partite. “Si contesta la vena tanto la vena sottoporta di Castellanos, che pure ha gli stessi centri e due assist in più” si legge su Il Messaggero.

All'andata proprio contro il Milan, a San Siro, il Taty fece il suo esordio, poiché Immobile era bloccato da un forte mal di schiena. Una situazione che non gli ha permesso di esprimersi al meglio, considerando l'ombra costante proprio del capitano: un problema per chi ha a cuore l'utilizzo dell'argentino. Si tratta del presidente biancoceleste Claudio Lotito, il quale ha speso 19 milioni compresi i bonus, per l'attaccante proveniente dal Girona. Negli ultimi tempi non ha gradito nemmeno la gestione di Pellegrini e di Kamada: lui spinge per l'alternanza. Chissà se Sarri spingerà ancora su Immobile o ne approfitterà per rilanciare Castellanos insieme a Zaccagni, ancora in fase di valutazione, e Felipe Anderson per tentare lo scacco matto: l'argentino non darebbe riferimenti in avanti. E' così che si vinse la gara di gennaio dello scorso anno, in cui entrambi gli esterni andarono in gol nel 4-0 casalingo. Tuttavia, la scorsa stagione la media dei punti contro le big del campionato era più ampia rispetto a quella di questa stagione.

Nella cena che si è tenuta mercoledì sera al ristorante di Formello la squadra ha fatto un giuramento:

Mancano 12 giornate, mister, crediamo ancora alla risalita con un grande finale in questo campionato.

Un altro patto Champions con l'allenatore che sta rispettando le esigenze del gruppo. Abolite, inoltre, le ultime due sedute: ora è più importante avere un occhio sul riposo piuttosto che sulla tattica. Patric e Rovella sono ancora out, mentre altri sono acciaccati. Torna Gila con Romagnoli al centro. Guendouzi è insostituibile a centrocampo, mentre Cataldi e Vecino si giocano il ruolo di playmaker basso. Kamada scalpita, ma difficilmente si rinuncerà a Luis Alberto.

Il Messaggero